Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-20T19:10:48+03:00

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24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань». Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа. В Северную столицу корабль придует с неофициальным визитом.

Встреча корабля будет торжественной – в церемонии примут участие представители командования Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы. В планах у китайских военных моряков посетить «Аврору» и возложить цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Экипаж эсминца составляет около 250 человек. Корабль был введен в строй в 2015 году, на вооружении он имеет зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы.

ИСТОЧНИК KP.RU