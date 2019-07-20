На участке КАД на месяц перекроют две полосы движения

СЕГОДНЯ 20:51 2019-07-20T20:53:14+03:00

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На Кольцевой автодороге (КАД) будут проходить дорожные работы на мосту реку Лубья в районе транспортной развязки с Рябовским шоссе. Поэтому там на месяц перекроют две полосы движения. Ограничение будет действовать с 20 июля по 20 августа на первой и второй полосах. А на третьей и четвертой будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба КУ Упрдор «Северо-Запад».

- Работы будут производиться в круглосуточном режиме. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU