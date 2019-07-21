В Петербурге иномарка сбила водителя, чинившего свою машину ГАЗ

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-21T10:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга. Водитель ГАЗ чинил ранним утром свою машину на улице Савушкина, когда его сбил 28-летний шофер иномарки Nissan.

- Водитель ГАЗ вышел из своего автомобиля для производства технически работ, - поясняют в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП пострадавший водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего. Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, что накануне в Ленобласти в аварии погибла женщина, ехавшая на квадроцикле по садоводству. Дама на скорости врезалась в шлагбаум. От травм она скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU