Телефонный минер пытался «взорвать» фестиваль «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-22T11:11:05+03:00

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Отгремевший в прошедшие выходные в парке 300-летия фестиваль «ВКонтакте», доставил многие трудности работникам правоохранительных органов. Кроме обеспечения безопасности массового мероприятия и разгона неправильно припарковавшихся автомобилистов, полицейским пришлось проверять территорию на присутствие взрывного устройства.

- В 19:16 на телефон «02» позвонил мужчина, который рассказал, что его друг, якобы, показал ему самодельную бомбу и высказал намерение отнести его в парк 300-летия, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Понятно, что звонок о бомбе наверняка был ложным, но все подобные сообщения в любом случае отрабатываются по полной программе. Останавливать концерт, который в это время шел в парке полицейские не стали, но всю территорию парка, а также ближайшую станцию метро «Беговая» проверили тщательно.

Как и предполагалось, бомбы стражи порядка не нашли. Не удалось задержать и звонившего - прибывшим на адрес сотрудникам полиции дверь никто не открыл. Мужчину продолжают искать.

ИСТОЧНИК KP.RU