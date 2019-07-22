РЖД отстранила от работы машиниста, подвозившего попутчиков в кабине поезда
Пресс-служба Октябрьской железной дороги (входит в РЖД), отстранила от работы машиниста, уличенного в том, что он подвозил попутчиков в кабине поезда. После проведенной проверки, служба безопасности подтвердила факт наличия посторонних людей в поезде.
- Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. Машинист в настоящее время отстранен от работы. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о продолжении его работы в ОАО «РЖД», - говорится в ответе пресс-службы компании на запрос «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
Таким образом история о том, что некий москвич смог доехать от Петербурга до столицы в кабине поезда, изначально казавшаяся выдумкой, подтвердилось. Но самое интересное, что, по словам путешественника, транспорт он нашел на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar.
Там «КП-Петербург» также подтвердили факт поездки и заблокировали аккаунт пользователя. Чем закончится дело - неизвестно, но в РЖД уже пообещали провести разъяснительную работу среди своего персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU