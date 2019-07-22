BlaBlaCar подтвердил, что машинист поезда подвозил попутчиков из Петербурга в Москву и заблокировал его аккаунт

Странная и похожая на фейк история с машинистом, подвозящем попутчиков в кабине поезда за деньги, как ни удивительно, получила подтверждение. Сервис BlaBlaCar, через который работник железной дороги искал клиентов, уже принял меры.

- В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован, - сообщает пресс-служба компании.

Представители сервиса отмечают, что «BlaBlaCar строго соблюдает законы России», поэтому более не сотрудничает с нарушителем. Впрочем, другой меры воздействия, кроме как блокировка аккаунта, сервис предпринять не может.

А вот кто в силах наказать своего сотрудника, так это Октябрьская железная дорога (подразделение РЖД). Там в настоящее время идет служебная проверка, организованная после первых публикаций в СМИ.

- Специалисты отсматривают записи с камер видеонаблюдения на вокзалах Петербурга и анализируют данные средств фиксации работы машинистов и их помощников, - сообщала ранее пресс-служба ОЖД.

Немногим позднее, после обнародования факта поездки сервисом BlaBlaCar, пришел подтверждающий комментарий и от железнодорожников.

- Локомотивной бригаде, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. Машинист в настоящее время отстранен от работы. Рассматривается вопрос о продолжении его работы в ОАО «РЖД», - говорится в ответе пресс-службы компании на запрос «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге»

Напомним, что рассказ от удивленного жителя Москвы, который за 1300 рублей доехал до столицы из Петербурга в кабине машиниста, появились в соцсетях в середине июля. По словам молодого человека, вместе с ним ехал еще один такой же попутчик. После публикаций в СМИ, проверку начал сам сервис попутных поездок.

Минимум, что грозит работнику железной дороги за подобный проступок - увольнение по статье.