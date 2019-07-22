2019-07-22T18:07:46+03:00
Общество

В Ленобласти найдены останки 69 красноармейцев, погибших в 1940-м году

Солдаты погибли во время Советско-финской войны
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940-м годуВ Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940-м годуФото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

Во время экспедиционных раскопок поискового отряда «Советский патриоты» и военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) было найдено захоронение солдат и офицеров, которые погибли в 1940-м году, защищая свою Родину. Герои страны пали во время боев Советско-финской войны в районе поселка Зимино в Ленинградской области.

- За время раскопок уже найдены останки 69 военнослужащих, - сообщила пресс-служба ЗВО.

Также рядом с телами погибших были обнаружены боеприпасы, различные предметы быта, в том числе ложки и котелки, помеченные инициалами. Возможно, эти отметки помогут определить имена тех, кто покоится в братской могиле.

Все найденные останки красноармейцев захоронят с воинскими почестями в ходе траурной церемонии.

В середине июля во время той же экспедиции были обнаружены останки еще 99 красноармейцев, погибших во время той же войны. Среди них были останки двух женщин-офицеров, а также их личные вещи: медицинские принадлежности и флакон духов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге жестоко убили гражданскую активистку
VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге посетили 95 тысяч человек
Петербуржцев обескуражил контейнер для раздельного сбора мусора
РЖД отстранила от работы машиниста, подвозившего попутчиков в кабине поезда
Смольный передумал строить подземный переход на «переходе смерти» в створе Туристской улицы
«И так сойдет»: Петербуржцы возмутились качеством ремонта станции метро «Академическая»
На Гостилицком шоссе маршрутка улетела в кювет
Водитель бетономешалки потушил горящий автомобиль на проспекте Стачек
Задолжавшим за аренду петербуржцам закроют выезд за границу
Музей «Фонтанный дом» будет собирать деньги на мемориальные доски Анне Ахматовой
С 22 июля на неделю меняется режим работы метро «Петроградская»
Телефонный минер пытался «взорвать» фестиваль «ВКонтакте»
В Ленобласти 8-летний мальчик серьезно пострадал, врезавшись на гидроцикле в берег