В Ленобласти найдены останки 69 красноармейцев, погибших в 1940-м году

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-22T18:07:46+03:00

В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940-м году Фото: Александр БОЙКО

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Во время экспедиционных раскопок поискового отряда «Советский патриоты» и военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) было найдено захоронение солдат и офицеров, которые погибли в 1940-м году, защищая свою Родину. Герои страны пали во время боев Советско-финской войны в районе поселка Зимино в Ленинградской области.

- За время раскопок уже найдены останки 69 военнослужащих, - сообщила пресс-служба ЗВО.

Также рядом с телами погибших были обнаружены боеприпасы, различные предметы быта, в том числе ложки и котелки, помеченные инициалами. Возможно, эти отметки помогут определить имена тех, кто покоится в братской могиле.

Все найденные останки красноармейцев захоронят с воинскими почестями в ходе траурной церемонии.

В середине июля во время той же экспедиции были обнаружены останки еще 99 красноармейцев, погибших во время той же войны. Среди них были останки двух женщин-офицеров, а также их личные вещи: медицинские принадлежности и флакон духов.

ИСТОЧНИК KP.RU