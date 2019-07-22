В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой

СЕГОДНЯ 20:31 2019-07-22T20:31:43+03:00

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Следственный комитет Петербурга в понедельник, 22 июля, возбудил уголовное дело по факту убийства 40-летней гражданской активистки Елены Григорьевой. Сейчас криминалисты осматривают место происшествия – территорию возле одного из домов по Пулковской улице, а также проводят комплекс мероприятий для того, чтобы восстановить картину преступления и установить причастных к убийству людей.

- Тело правозащитницы с множественными ножевыми ранениями было найдено вечером 21 июля 2019 года возле дома на Пулковской улице, где проживала женщина, - сообщили в следственном комитете.

Само убийство произошло в ночь с 19 на 20 июля. Елена Григорьева предчувствовала свою смерть, так как, по словам ее знакомых, получала угрозы, а также не редко становилась жертвой насилия. Однако, несмотря на обращения в правоохранительные органы, трагедии активистка избежать не смогла.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, причастны ли к убийству люди, от которых правозащитница получала угрозы, либо смерть произошла по другим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU