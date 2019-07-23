2019-07-23T19:37:26+03:00
Происшествия

Васильевский остров уходит под воду: Петербург затопило второй раз за день

Гидравлические испытания превратили «Ваську» в тонущий остров
Лилия КОЗЛОВА
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Васильевский остров затопило второй раз за деньВасильевский остров затопило второй раз за деньФото: СОЦСЕТИ
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Трубы на Васильевском острове Петербурга во вторник, 23 июля 2019 года, не выдержали гидравлические испытания. Сразу несколько улиц оказались затоплены водой в сопровождении чавкающей бурой жидкости и традиционных «фонтанов». Сначала инцидент произошел на 6-й линии ВО. Ближе к вечеру начало затапливать Гаванскую улицу.

- Васильевский прям остров невезения сегодня, - охают петербуржцы.

Горожане решили, что Васильевский тонет и скоро остров полностью уйдет под воду. Хотя, до того, чтобы превратиться в часть Невы, воды из канализаций и труб должно вытечь намного больше.

Сейчас на Гаванской улице из канализационных люков, бурля, быстро вытекает вода прямо на проезжую часть. Насколько известно, жидкость не горячая, не более 40 градусов, поэтому обжечься ей невозможно. Но, с другой стороны, вытекающая вода все равно может быть опасна. Порой жидкость подмывает грунт и в том месте может обрушиться асфальт.

Прибыли ли на место ЧП сотрудники аварийных служб, пока еще не известно.

На Васильевском острове из-за прорыва трубы бьет "источник" с грязной водой.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петребург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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