На въезде в Токсово маршрутка врезалась в инкассаторский броневик

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-24T12:37:25+03:00

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ПАЗик 205-го маршрута, ехавший из Петербурга в Лехтуси, ранним утром 24 июля протаранил инкассаторский броневик УАЗ на въезде в Токсово. От удара автобус выскочил на тротуар, а у легковушки оказалась снесена вся «морда».

- В Токсово на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Дорожников автобус с пассажирами решил проскочить перед инкассаторами, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удар был чувствительным, но пришелся по касательной. Официальных сведений о происшествии пока нет, но по предварительным данным серьезно пострадавших в ДТП не оказалось.

При этом в соцсетях местные жители пишут, что автобусы 205го коммерческого маршрута имеют не самую лучшую славу.

- В последнее время только 205 в аварии попадают, то «обнимаются», то на таран идут, - жалуются горожане на незнание правил дорожного движения водителями маршрутных такси.

Напомним, что накануне в Петербурге погибли два пассажира такси, за рулем которого оказался 23-летний мигрант, никогда не имевший прав.

ИСТОЧНИК KP.RU