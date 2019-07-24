2019-07-24T20:19:35+03:00
Происшествия

Петербуржца, зверски избившего дверью своего 8-летнего сына, посадили в СИЗО

Мальчик в тяжелом состоянии находится в одной из больниц Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчину, жестоко избившего своего 8-летнего сына, отправили под арест в ПетербургеМужчину, жестоко избившего своего 8-летнего сына, отправили под арест в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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41-летний житель Петербурга, который, находясь в пьяном состоянии, жестоко избил своего 8-летнего сына дверью, тем самым отправив мальчика в больницу, арестован. Инцидент произошел в понедельник, 22 июля, а сегодня, 24 июля, отцу-извергу предъявили обвинение по уголовному делу и отправили под стражу в СИЗО.

- Вечером в тот роковой день, 22 июля, пьяный отец семейства, находясь в квартире одного из домов по 9-й Советской улице, устроил конфликт со своими детьми. Он с силой толкнул 16-летнюю падчерицу, которая в тот момент держала на руках 8-летнего брата. От толчка взрослого пьяного мужчины девочка не удержалась, выронила мальчика, и тот упал, ударившись головой сначала об мебель, затем об пол. После этого агрессивный отец еще ударил ребенка комнатной дверью по спине, - сообщили в следственном комитете.

Удивительно, что после такой серьезной травмы, ребенка госпитализировали не из квартиры, где все это произошло, а недалеко от железнодорожной станции «Понтонная» в Колпино.

Когда мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами, медики сразу передали информацию об этом в полицию. Те в свою очередь вышли на след жестокого родителя, которому теперь грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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