Из-за дорожных работ в районе Красного Бора на трассе «Москва -Петербург» ограничат движение

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-26T09:39:31+03:00

Ремонт начнется 29 июля и будет продолжаться шесть дней

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На шесть дней уходит на ремонт участок федеральной трассы М-10, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. В районе посёлка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области будет ограничено движение.

- В период с 29 июля по 3 августа 2019 года будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в обоих направлениях одновременно. Сначала осевые полосы, затем краевые, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Надо сказать, что на этом участке трассы всего четыре полосы для движения. Закрыты будут по две разом, из-за этого на дороге образуется «бутылочное горлышко». Учитывая крайне интенсивный поток по М-10, пробок будет не избежать.

В УПРДОРе приносят извинения за возможные неудобства и просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты, чтобы не терять времени в заторах.

Напомним, что новую платную трассу-дублера, по которой можно будет доехать от Петербурга до Москвы «с ветерком» ( М-11), планируют открыть уже в октябре нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU