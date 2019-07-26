2019-07-26T14:32:59+03:00
Общество

Проект планировки территории под метро «Кудрово» будет готов через год

Сама станция должны появиться в соседнем с Петербургом областном городе к 2025 году
Петр КИБЕР
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Проект планировки территории участка метро до "Кудрово" сделают уже через год.Проект планировки территории участка метро до "Кудрово" сделают уже через год.Фото: Александр ГЛУЗ
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Проект метро в Кудрово, о котором так мечтают местные жители, все ближе и ближе к воплощению в жизнь. Уже в ближайшее время начнется разработка проекта по планировке территории под размещение участка линии от станции «Улица Дыбенко» до «Кудрово».

- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подвел итоги открытого конкурса на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово», - говорится в сообщеии пресс-служба комитета.

Единственным участником и победителем оказался «Институт Трансэкопроект». Он подрядилдся сделать все работы за 11,5 миллионов рублей. Согласно договору, готовый проект должен быть сдан к 30 сентября 2020 года. После этого начнутся работы по подготовке к строительству.

В Смольном отмечают, что продолжение четвертой ветки метро проходит по Петербургу и Ленобласти, поэтому работа специалистов двух субъектов синхронизируется.

Что касается самой станции «Кудрово», то ее открытие для пассажиров запланировано на 2025 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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