2019-07-26T21:26:23+03:00
Общество

В сквере имени Виктора Цоя в Петербурге появится общественное пространство

Место для отдыха разместится на крыше заброшенного бомбоубежища
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появится общественное пространство, посвященное Виктору ЦоюВ Петербурге появится общественное пространство, посвященное Виктору ЦоюФото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге появится новое место для отдыха на Петроградской стороне. Особо интересно оно станет для поклонников группы «Кино», так как создавать общественное пространство планируется на крыше заброшенного бомбоубежища в сквере имени Виктора Цоя. Благоустройство должно завершиться к 1 сентября 2019 года.

- На крыше бомбоубежища на Любанском переулке создадут зону отдыха, посвященную знаменитому рок-музыканту Виктору Цою. Рабочие установят ландшафтные фигуры, обустроят амфитеатр и поставят скамейки, - пишут «Невские новости».

Благоустройство, которое ведется по заказу администрации города, началось 24 июля. Сейчас на этом месте экскаваторы расчищают землю, убирают лишний мусор, спиливают ненужные деревья. После крыша бомбоубежища будет облагорожена: появятся дорожки, новые растения и зоны для отдыха. Известно, что на реализацию проекта потратят почти восемь миллионов рублей.

Виктор Цой – особенный персонаж для Петербурга. Здесь звезда отечественного рок-н-ролла взошла на вершину, здесь он жил и похоронен. «Комсомолка» собрала для вас 10 мест в Северной столице, связанных с легендарным лидером группы «Кино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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