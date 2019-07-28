2019-07-28T10:44:44+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге из-за Дня ВМФ перекрыли почти весь центр

Автомобилистам в качестве компенсации предлагают бесплатный проезд по ЗСД
Сергей ВОЛЧКОВ
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С 10:00 закроют и мосты.С 10:00 закроют и мосты.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня вся страна (и Санкт-Петербург в первую очередь!) празднует День Военно-Морского флота – праздник сравнительно молодой, но уже успевший снискать у народа огромную популярность. Ну а где большой праздник, там безраздельно царствует пешеход – а вот автомобилисту придется немного потерпеть.

- 28 июля будет прекращено движение автомобилей по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, по набережной Зимней канавки от Милионной улицы до набережной реки Мойки, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комитете по развитию транспортной инфраструктуры. – А также по Певческому проезду и от Певческого проезда до Миллионной улицы.

Кроме того, Кроме того, до 13.00 закрыта для проезда Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста. Проехать нельзя и по Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовой набережной, Сенатской площади, Адмиралтейскому проезду, Дворцовому проезду, Литейному проспекту в районе Литейного моста и стрелке Васильевского острова. Перекрыт и Невский проспект - от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.

Но нет худа без добра – для того, чтобы город не утонул в многокилометровых пробках, правительство временно сделало бесплатным проезд по ЗСД – с 10:00 до 13:00.

Также, напоминаем, что 28 июля с 10:30 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. КРТИ напоминает, что движение на мостах прекращается за 15 минут до разводки и возобновляется через 15 минут после.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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