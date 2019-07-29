Названа причина смерти популярного блогера, погибшего во время съемок в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-29T08:55:16+03:00

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Утром в субботу, 27 июля, спасатели извлекли два трупа из коллектора ливневой канализации у дома 19 по набережной реки Карповки в Петербурге. В них узнали двух мужчин: популярного видеоблогера и автора YouTube-канала Road to film из Белоруссии 40-летнего Павла Шпунтенкова и диггера, 33-летнего водителя трамвая ГУП «Горэлектротранс» Алексея Кулакова. Насколько известно, они умерли во время съемок очередного выпуска от удушья.

- Были произведены замеры количества кислорода воздуха в коллекторе. При норме 20 процентов его оказалось всего 8 процентов. То есть кислорода было в 2,5 раза меньше, чем необходимо человеку для жизни, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Павел с напарником отправились на съемки в коллектор в 00:30 в ночь с пятницы на субботу. В 4 часа утра они должны были сделать контрольный звонок другу блогера, чтобы сообщить об успешном завершении. Но звонка не последовало, друг приехал на место и увидел оставленный автомобиль и открытый колодец. Трупы достали спасатели в 9 утра.

Следственный комитет занимается проверкой смерти мужчин. Внешних признаков насильственной смерти они не подтвердили.

Павел Шпунтенков вел свой канал Road to film о путешествиях. За ним наблюдали более полумиллиона подписчиков в разных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU