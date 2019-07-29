Названа причина смерти популярного блогера, погибшего во время съемок в Петербурге
Утром в субботу, 27 июля, спасатели извлекли два трупа из коллектора ливневой канализации у дома 19 по набережной реки Карповки в Петербурге. В них узнали двух мужчин: популярного видеоблогера и автора YouTube-канала Road to film из Белоруссии 40-летнего Павла Шпунтенкова и диггера, 33-летнего водителя трамвая ГУП «Горэлектротранс» Алексея Кулакова. Насколько известно, они умерли во время съемок очередного выпуска от удушья.
- Были произведены замеры количества кислорода воздуха в коллекторе. При норме 20 процентов его оказалось всего 8 процентов. То есть кислорода было в 2,5 раза меньше, чем необходимо человеку для жизни, - пишет АН «Оперативное прикрытие».
Павел с напарником отправились на съемки в коллектор в 00:30 в ночь с пятницы на субботу. В 4 часа утра они должны были сделать контрольный звонок другу блогера, чтобы сообщить об успешном завершении. Но звонка не последовало, друг приехал на место и увидел оставленный автомобиль и открытый колодец. Трупы достали спасатели в 9 утра.
Следственный комитет занимается проверкой смерти мужчин. Внешних признаков насильственной смерти они не подтвердили.
Павел Шпунтенков вел свой канал Road to film о путешествиях. За ним наблюдали более полумиллиона подписчиков в разных странах.
ИСТОЧНИК KP.RU