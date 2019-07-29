2019-07-29T10:22:39+03:00
Общество

Парад Военно-морского флота в Кронштадте посмотрели 27 тысяч человек

Пробок удалось избежать благодаря налаженному пропускному режиму
Лилия КОЗЛОВА
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Парад Военно-морского флота в Кронштадте посмотрели 27 тысяч зрителейПарад Военно-морского флота в Кронштадте посмотрели 27 тысяч зрителейФото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресенье, 28 июля, в Кронштадте прошел грандиозный праздник в честь Дня Военно-морского флота. Как и в Петербурге, в портовом городе вечер завершился ярким салютом, осветившим небо над Финским заливом разноцветными красками. В этом году посмотреть фейерверк на улицы Кронштадта вышло почти 30 тысяч человек.

- Парад Военно-морского флота в Кронштадте посмотрели 27 тысяч человек: 12 тысяч с южной стенки средней гавани, еще 15 тысяч – с форта «Контантин», - сообщили в администрации города.

Посмотреть на парад кораблей в Кронштадте по данным Западного военного округа пришли около 13 тысяч человек. Автомобильных пробок в городе удалось избежать из-за пропускного режима, введенного на Кольцевой автодороге. Также гостей доставляли в Кронштадт на специальных бесплатных автобусах.

В параде приняли участие 12 кораблей, среди которых оказались корветы «Стойкий» и «Стрегущий», фрегат «Адмирал Горшков», китайский эсминец «Сиань» и фрегат из Индии «Таршаш».

Если вы пропустили парад в Кронштадте, то посмотрите фото и видео, которые "Комсомолка" специально собрала для вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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