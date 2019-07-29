«Эту страну не победить»: Под Мостом глупости застряла 169-я «газель»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-29T18:37:55+03:00

Прошлый раз был всего 12 дней назад

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«Безумству храбрых поем мы песню», - писал Максим Горький .Но живи писатель в наше время, он, несомненно, отметил бы и упорство водителей, бьющихся о Мост глупости в Петербурге. Сегодня, 29 июля, под автомобильной переправой застряла 169 машина.

- Эту страну не победить! Очередной газелист попался! - пишут петербуржцы в соцсетях.

Удивление, смешанное с восхищением нетрудно понять. После всероссийской, если не всемирной известности моста на Софийской улице, перед которым вешали огромные баннеры с предупреждениями, ставили знаки и ограничительные высотные балки, упорные водители грузовиков все равно пытаются «впихнуть невпихуемое».

А самое удивительное, что прошлый инцидент случился всего 12 дней назад. Тогда 168-я «газель» врезалась в мост спустя 54 дня после предшественницы. У людей появилась робкая надежда, что традиция прервалась, но нет.

Теперь, для ровного счета, надо дождаться 170-го юбиляра.

ИСТОЧНИК KP.RU