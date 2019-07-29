«Эту страну не победить»: Под Мостом глупости застряла 169-я «газель»
«Безумству храбрых поем мы песню», - писал Максим Горький .Но живи писатель в наше время, он, несомненно, отметил бы и упорство водителей, бьющихся о Мост глупости в Петербурге. Сегодня, 29 июля, под автомобильной переправой застряла 169 машина.
- Эту страну не победить! Очередной газелист попался! - пишут петербуржцы в соцсетях.
Удивление, смешанное с восхищением нетрудно понять. После всероссийской, если не всемирной известности моста на Софийской улице, перед которым вешали огромные баннеры с предупреждениями, ставили знаки и ограничительные высотные балки, упорные водители грузовиков все равно пытаются «впихнуть невпихуемое».
А самое удивительное, что прошлый инцидент случился всего 12 дней назад. Тогда 168-я «газель» врезалась в мост спустя 54 дня после предшественницы. У людей появилась робкая надежда, что традиция прервалась, но нет.
Теперь, для ровного счета, надо дождаться 170-го юбиляра.
ИСТОЧНИК KP.RU