В Приморском районе поставят автобусную остановку почти за 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-29T18:47:53+03:00

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К 1 сентября 2019 года на проспекте Королева, у Ольховой улицы планируют построить автобусную остановку стоимостью 5,787 млн рублей. С одной стороны, новость, которой следовало бы радоваться. Но она почему-то вызвала шквал недовольства в соцсетях.

- Установка дорожного знака «под ключ», со всеми материалами и доставкой обойдется в 15 тысяч рублей, - прикинули в сообществе «Питертранспорт».

«Комсомолка» решила разобраться и позвонила в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, чтобы получить официальные данные по объекту. Оказалось, что строительство остановки начали на проспекте по просьбе инициативных местных жителей.

- Стоимость продиктована тем, что в данном месте расположена зона прохождения теплотрассы. Чтобы обустроить остановку требуется снести инженерные сети. Эти затраты составляют две трети стоимости работ, - пояснили в ведомстве.

Так что в данном случае комментаторы зря накинулись: помимо дорожного знака на проспекте Королева появится полноценный и долгожданный остановочный павильон.

Подготовила Елена СЕЛИВЕРСТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU