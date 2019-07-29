Налетчики вынесли 40 тысяч рублей с автозаправки под Киришами

29 Июль 23:04 2019-07-29T23:09:20+03:00

В этот же день по «горячим следам» их задержала полиция

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Понедельник, 29 июля, на автозаправке в Ленобласти начался с ограбления. Налет на станцию совершили четверо неизвестных мужчин. Около 10 утра в поселке Будогощь Киришского района злоумышленники направились прямо к оператору заправки с угрозами оружием и требованием денег из кассы.

- После того как оператор передала им около 40 тысяч рублей выручки, злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле «Киа Оптима», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Женщина, хоть и до ужаса испугалась, но тут же позвонила в полицию. И правоохранителям не потребовалось много времени, чтобы по «горячим следам» в этот же день отыскать преступников.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в указанном преступлении сотрудниками полиции были задержаны четверо граждан, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти.

На злоумышленников завели уголовное дело - за содеянное им придется отвечать по статье о разбое.

ИСТОЧНИК KP.RU