2019-07-30T15:12:05+03:00
Общество

Нелегального водителя Яндекс.Такси с купленными в Молдавии правами поймали в Санкт-Петербурге

Мужчина самовольно подключился к системе «Таксометр» и принимал заказы от агрегатора
Петр КИБЕР
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250 еврои права у вас в кармане. Правда не настоящие. И молдавские. Фото: vk.com/dorinspb250 еврои права у вас в кармане. Правда не настоящие. И молдавские. Фото: vk.com/dorinspb
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Очередной горе-извозчик попался в руки петербургской дорожной полиции. На этот раз отвечать на вопросы инспекторов ГИБДД пришлось гражданину Молдавии, который возил пассажиров по заказам из системы Яндекс. Такси.

- При проверке водительского удостоверения у полицейских появились сомнения в подлинности документа. Водителя доставили в отделение, где он пояснил, что приобрел права за 250 евро, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД Пушкинского района.

По словам гражданина Молдавии, он сознательно купил права, чтобы работать таксистом в России. Позднее экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение действительно ненастоящее.

Сейчас таксист-мигрант никого не возит, в отношении него проводится проверка по факту езды без прав (административная ответственность) и использовании заведомо подложных документов, что грозит уголовным преследованием.

Напомним, что 23 июля в аварии на Обводном канале погибли двое пассажиров, еще одна девушка получила серьезные травмы. Тогда за рулем Яндекс.Такси сидел 23-летний мигрант из Узбекистана, никогда не имевший прав. Ключи от машины ему дал брат. После этой аварии весь таксопарк был отключен от системы заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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