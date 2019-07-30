Полиция Петербурга ищет мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-30T17:13:20+03:00

По предварительным данным при нападении один человек ранен, другой погиб

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Полиция Санкт-Петербурга в усиленном режиме ищет мужчину средних лет, который утром 30 июля вошел в помещение брокерской конторы и напал на ее сотрудников. Инцидент произошел в бизнес-центре «Лидер», расположенном на площади Конституции.

- По предварительным данным, мужчина пришел в офис одной из финансовых учреждений, выразив недовольство о качестве предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оба мужчины были госпитализированы с различными травмами. По некоторой информации, один из пострадавших скончался в больнице.

По словам очевидцев, нападавшим был мужчина средних лет, стройного телосложения и среднего роста.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU