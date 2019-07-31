Погода 31 июля в Петербурге: Дождливо и холодно

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-31T08:22:46+03:00

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Последний день самого, казалось бы, теплого летнего месяца не принесет петербуржцам особой радости. Среда, 31 июля, в Петербурге началась с мелкой мороси и пронизывающего до костей влажного холода. Кроме того сильный северный ветер напоминает о том, что постепенно близится осень, а за ней зима.

- 31 июля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ветер будет дуть умеренно, а вот к ночи усилится до порывистого. Одеваться сегодня стоит потеплее. Утром отметка на термометрах показывала 9 градусов выше нуля, днем в Северной столице потеплеет не более чем до плюс 14-16 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также сегодня в городе пройдут кратковременные дожди. Вообще, что касается осадков, то петербуржцы знают, что погоду в городе на Неве можно описать цитатой из фильма «Форрест Гамп»: «Однажды начался дождь и не прекращался четыре месяца. За это время мы узнали все виды дождя: прямой дождь, косой дождь, горизонтальный дождь, и даже дождь, который идет снизу вверх».

К сожалению, главный синоптик Санкт-Петербурга дал не самый радужный прогноз погоды на август 2019 года. Аномальной жары ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU