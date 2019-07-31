Полицейские задержали мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-31T10:39:06+03:00

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Сотрудники полиции, совместно со следователями управления СК России выявили и задержали мужчину, устроившего резню в брокерской конторе. Инцидент произошел накануне, 30 июля, в бизнес-центре «Лидер», расположенном на площади Конституции.

- По данным следствия, подозреваемый напал на двух офисных работников, нанеся одному не менее 4 ударов, а другому не менее 2 ударов топором в область расположения жизненно-важных органов – грудной клетки и туловища, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу.

Следователи уверены, что нападавший, а им оказался житель Петербурга 1971 года рождения, намеревался убить брокеров. Причиной могло стать недовольство результатом финансовых услуг, которые предоставлялись мужчине.

В итоге два пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, а в отношении сбежавшего с места преступления и позднее пойманного злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU