2019-07-31T10:39:06+03:00
Происшествия

Полицейские задержали мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»

От нападавшего серьезно пострадали два человека
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полицейские поймали мужчину, устроившего резню в брокерской конторе.Полицейские поймали мужчину, устроившего резню в брокерской конторе.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции, совместно со следователями управления СК России выявили и задержали мужчину, устроившего резню в брокерской конторе. Инцидент произошел накануне, 30 июля, в бизнес-центре «Лидер», расположенном на площади Конституции.

- По данным следствия, подозреваемый напал на двух офисных работников, нанеся одному не менее 4 ударов, а другому не менее 2 ударов топором в область расположения жизненно-важных органов – грудной клетки и туловища, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу.

Следователи уверены, что нападавший, а им оказался житель Петербурга 1971 года рождения, намеревался убить брокеров. Причиной могло стать недовольство результатом финансовых услуг, которые предоставлялись мужчине.

В итоге два пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, а в отношении сбежавшего с места преступления и позднее пойманного злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Играл на смартфоне и рулил автобусом: Петербуржцы сняли на видео водителя-многостаночника
Показалось: Главный синоптик Петербурга заявил, что июльского снега на было
Мигрант избил и изнасиловал жительницу Ленобласти в ее машине, после чего любезно отвез жертву в больницу
Сайт ГИБДД «рухнул» послу публикации карты с дорожными камерами
Ревнивца, зарезавшего девушку-парикмахера в салоне красоты на Удельной, посадили на 13 лет
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами в Петербурге
В честь Международного дня благотворительности группа «Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
Черный маленький негодник: В Петербурге водители перекрыли Октябрьскую набережную, чтобы спасти котенка
В Петербурге разыскивают парня, ударившего кондуктора троллейбуса
Памятник Даниилу Гранину установят на Дальневосточном проспекте
К 2021 году все петербургские поликлиники перейдут на электронные медкарты
Петербуржец зарезал свою мать и сам вызвал полицию
Пьяный гонщик улетел в кювет с гравием на трассе в Карелии
В исправительной колонии под Тосно появились птенцы белых павлинов
Чудеса на виражах: BMW «прилег» на дверь на Невском проспекте
Пьяный пешеход спровоцировал жесткое ДТП в Петербурге и попытался сбежать
Огненный спорт: В Горелово загорелся фитнес-центр
Погода 31 июля в Петербурге: Дождливо и холодно