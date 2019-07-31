В Петербурге разыскивают парня, ударившего кондуктора троллейбуса

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-31T11:17:05+03:00

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В Петербурге «Горэлектротранс» разыскивает агрессивного парня, который избил кондуктора троллейбуса. Организация обратилась к горожанам с просьбой помочь опознать нападавшего для того, чтобы защитить свою сотрудницу и наказать неадеквата по закону.

Инцидент произошел около полуночи 23 июля в троллейбусе № 45. На остановке «Брестовский бульвар» в транспорт сели два молодых человека. По технической причине троллейбус остановился перед Бульваром Новаторов в нескольких метрах от метро «Ленинский проспект». Пока водитель самостоятельно пытался справиться с проблемой, пассажиров попросили пересесть в соседний троллейбус. Однако одному из молодых людей это не понравилось. Он начал кричать, после чего, выходя через среднюю дверь, резко повернулся к женщине-кондуктору и ударил ее кулаком по лицу. При этом нечастная ударилась головой об поручень.

- «Горэлектротранс» считает невозможным оставить ситуацию без общественного участия и обращается к горожанам с просьбой оказать содействие в сборе информации, которая поможет опознать нападавшего. Сведения могут быть переданы анонимно через форму обратной связи «написать нам письмо» на главной странице сайта, - сообщили в транспортной организации.

По факту нападения вместе с видеозаписью было подано заявление в полицию. Сейчас по делу идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU