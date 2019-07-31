2019-07-31T15:44:18+03:00
Общество

Поезд «Аллегро» прекратит курсировать между Петербургом и Хельсинки на один день

Причиной тому стали ремонтные работы на территории Финляндии
Лилия КОЗЛОВА
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Поезда "Аллегро" прекратят ездить между Петербургом и Хельсинки 3 августаПоезда "Аллегро" прекратят ездить между Петербургом и Хельсинки 3 августаФото: Артем КИЛЬКИН
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Скоростные поезда «Аллегро», которые ходят между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии, Хельсинки, прекратят курсировать на один день. Все рейсы на субботу, 3 августа 2019 года, отменены. Поэтому жителям города на Неве, которые планировали провести ближайшие выходные в близлежащем зарубежье, придется выбрать другой способ, чтобы туда добраться.

- В субботу, 3 августа, поезда «Аллегро» должны были выполнить по четыре поездки в сторону Санкт-Петербурга и в сторону Хельсинки. Однако они отменены, - пишет «Мойка78» со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу.

Причиной того, что поезда на время прекратят ездить – ремонтные работы на железных дорогах которые проходят по территории Финляндии.

Напомним, что сегодня с большой задержкой курсируют электрички на Витебском направлении. С 11 часов утра, 31 июля, на станции Антропшино была обнаружена неисправность устройств контактной сети. В связи с этим поезда ездя с задержкой в два часа. На данный момент на месте ЧП проходят ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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