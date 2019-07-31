2019-07-31T17:04:16+03:00
Общество

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия 2019 года

Объем продаж за полгода вырос на 58 процентов
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В Компании Л1 объем продаж за полгода вырос на 58 процентов. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.В Компании Л1 объем продаж за полгода вырос на 58 процентов. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.
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Компания Л1 увеличила объемы продаж: по сравнению с первым полугодием 2018 года за 6 месяцев 2019 года было реализовано на 58 процентов квартир больше. Увеличился и средний бюджет покупки - на 21%.

Также, подводя итоги первого полугодия, в Компании Л1 отмечают, что с начала 2019 года сразу несколько жилых комплексов Компании получили аккредитацию в ведущих российских банках: ВТБ, «Открытие», Газпромбанк, «Связь-Банк», ТрансКапиталБанк и Совкомбанк. В результате, число ипотечных сделок выросло на 43% в сравнении с прошлым годом.

Стартовали продажи во второй очереди ЖК комфорт-класса «Лондон Парк» и элитном клубном доме «Классика. Дом для души».

Компания Л1 получила заключение о высокой степени готовности жилого комплекса «Граф Орлов» - 58,5%. Это дает право завершить строительство и вести реализацию квартир без открытия эскроу-счетов.

В апреле началось заселение третьей очереди ЖК «Премьер Палас», а в июле в ЖК «Маршал». Ключи от своих квартир получат более 1300 новоселов.

СПРАВКА

Л1 Строительная компания №1 – крупнейший в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе строительно-инвестиционный холдинг. За 27 лет работы построено порядка 170 домов. В 2017 году по объемам сданного жилья Компания Л1 вошла в пятерку ведущих строительных компаний Санкт-Петербурга. В конце 2018 года полностью введены в эксплуатацию жилые комплексы «Премьер Палас» и «Маршал». Начато строительство 3-ей очереди ЖК «Лондон Парк». Все дома Компании Л1, независимо от класса, расположены в обжитых районах города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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