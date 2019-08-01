Погода 1 августа 2019 года в Санкт-Петербурге: Облачно с прояснениями

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-01T08:13:30+03:00

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Вот и наступил последний летний месяц, а жаркие дни в Санкт-Петербурге, которые застали за это время горожане, можно посчитать буквально по пальцам рук. Август тоже не принесет курортного зноя. В четверг, 1 августа 2019 года, в Северной столице будет прохладно, до 17 градусов выше нуля и преимущественно без дождя.

- 1 августа в Петербурге облачная с прояснениями погода. Ночью в некоторых районах города моросил мелкий дождь, днем ожидается, что будет без осадков. Ветер продолжит умеренно дуть с севера. Температура воздуха утром составила 11 градусов выше нуля, днем поднимется максимум до плюс 15-17 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Как ранее сообщил «Комсомолке» главный синоптик города на Неве Александр Колесов, в августе аномальной жары уже ждать не стоит. Периодически температура будет подниматься даже немного выше плюс 20 градусов, после чего снова упадет до плюс 11-13 градусов. Вот такие «качели» этим летом в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU