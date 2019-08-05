2019-08-05T15:00:11+03:00
Происшествия

Водителя, угнавшего машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, отправили под арест

Учитывая, что мужчина отпихнул инспектора в сторону, ему светит статья за применение насилия в отношении представителя власти
Петр КИБЕР
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Угонщика полицейской машины отправили под арест до суда.Угонщика полицейской машины отправили под арест до суда.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Суд Санкт-Петербурга отправил под арест жителя Северной столицы, который угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, на котором увезли его собственный авто. Громе этой глупости, мужчина сделал еще одну - оттолкнул инспектора, который пытался ему помешать. Наказание за это может быть гораздо суровее.

- Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» в отношении мужчины 1984 года рождения, - сообщает пресс-служба Следкома.

Сам импульсивный петербуржец ранее уже был задержан и решением суда отправлен под арест на два месяца до суда.

Напомним, что инцидент произошел утром 2 августа 2019 года у дома 7 по улице Красного Текстильщика. Мужчина, увидев, что его «Рено Логан» увозят на эвакуаторе, сначала пытался объяснить свою точку зрения инспектору, а потом оттолкнул полицейского, сел за руль служебной «Лады» и пустился в погоню. Через пару сотен метров он был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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