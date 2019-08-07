2019-08-07T20:42:51+03:00
Общество

В заказнике «Сестрорецкое болото» открыли экомаршрут с животными из Красной книги

Теперь дикая природа стала ещё ближе жителям города
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Через год тропу хотят продлить на 2 километра.Через год тропу хотят продлить на 2 километра.
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В природном заказнике «Сестрорецкое болото» подготовили экологический маршрут для петербуржцев. Они смогут познакомиться с природой и историей края в черте города. Большая часть тропы идет по сосновому лесу и остаткам береговых валов древних морей, которые были прародителями Балтийского моря. Также на маршруте можно увидеть камы ледникового происхождения, которые выглядят как острова в болоте.

Тропа будет интересна любителям флоры и фауны, ведь в заказнике встречаются редкие и внесенные в Красные книги России и Петербурга виды.

Ранней весной на территории «Сестрорецкого болота» можно увидеть тетеревиные и глухариные тока, летом – журавлей, а лисы и другие дикие животные обитают здесь круглый год.

Вице-губернатор Владимир Кириллов и председатель Комитета по природопользованию Денис Беляев одними из первых посетили новый экомаршрут.

- Особо охраняемые природные территории - это легкие нашего города, - отметил Кириллов. - Они способствуют улучшению экологической обстановки, а также являются местом комфортного отдыха людей и сохранения животных и растений.

На 1,5-километровом маршруте установили смотровые площадки и информационные стенды. Через год тропу хотят продлить на 2 километра.

Захар СТЕПНОЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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