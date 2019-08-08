За рекламу с предложением «кастрации мужей» на ветеринаров завели дело

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-08T14:00:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Веселые ветеринары, запустившие в начале лета 2019 года рекламы с предложением кастрации котов, кошек и неверных мужей, все же попали под административное дело. Через два месяца после жалобы от возмущенных горожан, петербургское управление Антимонопольной службы (УФАС) решило привлечь «айболитов» к ответственности.

- В антимонопольный орган поступило пять жалоб от петербуржцев на непристойную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники: «Акция кастрация. Кот -1000 руб. Кошка – 2500 руб. Неверный муж бесплатно», - сообщает пресс-служба УФАС по Санкт-Петербургу.

Чтобы понять, действительно ли ветклиника у метро «Улица Дыбенко» оскорбляет чувства горожан, сотрудники ведомства обратились к экспертам. Их вывод был однозначным: да, оскорбляет. С таким мнением выступили 87 процентов экспертов из Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет».

Основываясь на экспертном решении, УФАС возбудило административное дело по статье «Запрет на использование оскорбительных образов и выражений» Закона о рекламе. Окончательное заседание комиссии состоится 23 августа. тогда и станет известно, чем грозит ветеринарам предложение кастрировать мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU