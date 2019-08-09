2019-08-09T15:11:46+03:00
Общество

«После дождичка в четверг» в Петербурге всплыли десятки автомобильных номеров

Во время очередного потопа после ливня машины тонули на дорогах, теряя регистрационные таблички [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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После потопа в Петербурге всплыли потерянные автомобильные номераПосле потопа в Петербурге всплыли потерянные автомобильные номераФото: СОЦСЕТИ
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Мощный ливень, который вчера, 8 августа, неожиданно обрушился на Санкт-Петербург, затопил не только улицы и дворы в городе, но и еще смыл с десятка автомобилей, который пришлось вплавь пробираться через «реки», номерные знаки. Когда вода сошла, белые таблички с цифрами вылезли на поверхность, слово грибы после дождя.

- Большинство номеров вставляются в пластиковые рамки, которые просто защелкиваются и в вожже на скорости их вымывает оттуда, - рассказал автомобилист.

Номера находят по всей южной части Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Номера находят по всей южной части ПетербургаФото: СОЦСЕТИ

Действительно, после каждого потопа в Петербурге водители устраивают поиски своих номерных знаков. Благо, честные горожане не забирают найденные таблички себе с целью получения за них выкупа, а хранят дома до тех пор, пока не найдется хозяин, либо отдают в полицию.

Так, «урожай» вчера собрали жители города в Кудрово, под Володарским мостом, на проспекте Обуховской обороны, а также на Железнодорожном проспекте. С такими дождями автомобилисты советуют водителям лучше крепить номера к машинам, например, шурупами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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