Краснокнижного гуся выловили из Фонтанки в Петербурге

9 Авг. 21:31 2019-08-09T21:31:09+03:00

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Днем в пятницу, 9 августа, на Фонтанке петербуржцы повстречали не знаменитого Чижика-Пыжика, а настоящего дикого гуся. Водоплавающему местные жители помогли выбраться из воды. Об этом рассказали в Telegram-канале «Питерская булка».

Неравнодушные горожане решили, что дикой птице не место в центре города и сообщили о «находке» в ветеринарную клинику. Пока специалисты ехали за своим «пациентом», бдительные петербуржцы присматривали за гусем, чтобы он не убежал. Сейчас птица в надежных руках и ее уже обследуют специалисты.

Кстати, судя по внешности, птица может быть представителем одного из самых известных видов диких водоплавающих - серый гусь. Он занесен в Красную книгу Ленинградской области. Как гусь оказался в Фонтанке, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU