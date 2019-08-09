Краснокнижного гуся выловили из Фонтанки в Петербурге
Днем в пятницу, 9 августа, на Фонтанке петербуржцы повстречали не знаменитого Чижика-Пыжика, а настоящего дикого гуся. Водоплавающему местные жители помогли выбраться из воды. Об этом рассказали в Telegram-канале «Питерская булка».
Неравнодушные горожане решили, что дикой птице не место в центре города и сообщили о «находке» в ветеринарную клинику. Пока специалисты ехали за своим «пациентом», бдительные петербуржцы присматривали за гусем, чтобы он не убежал. Сейчас птица в надежных руках и ее уже обследуют специалисты.
Кстати, судя по внешности, птица может быть представителем одного из самых известных видов диких водоплавающих - серый гусь. Он занесен в Красную книгу Ленинградской области. Как гусь оказался в Фонтанке, предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU