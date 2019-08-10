2019-08-10T18:59:45+03:00
Общество

Нарисованная «очередь за визами» появилась на стене здания Генконсульства в Петербурге

Стрит-арт посвящен ажиотажу вокруг получения шенгена
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появилось граффити с очередью за визойВ Петербурге появилось граффити с очередью за визой
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На здании Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в пятницу, 9 августа, появился новый стрит-арт – нарисованная очередь из людей, которые, по задумке автора художника Олега Лукьянова, стоят за визой. Граффити «на злобу дня», ведь последние дни в консульстве действительно ажиотаж.

- Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее, - подписал свою работу художник на своей странице «ВКонтакте».

Рисунок появился на этом месте не зря. С тех пор, как стало известно, что Финляндия вводит изменения для получения шенгенской визы, подгоняя под общие европейские стандарты, петербуржцы буквально ломанулись в консульство. Горожане пытаются до 1 сентября, когда новые правила вступят в силу, оформить шенген по старой, упрощенной схеме, которая требует лишь паспорт и данные гражданине, записанные с его же слов. Теперь, желающим поехать за границу, потребуется сдавать расширенный пакет документов, включающий справку о доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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