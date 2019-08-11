Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам
По словам сотрудников Российского Федерального ядерного центра, пятеро научных сотрудников - национальные герои
Причины ЧП выясняет специальная комиссияФото: Артем КИЛЬКИН
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Погибшие при взрыве на военном морском полигоне под Архангельском научные сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам. Такое заявление сделал директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков.
- Они - национальные герои, - заявил Костюков. - Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра, они проводили испытания в самых невероятно тяжелых условиях.
Все погибшие будут представлены к госнаградам. Это решение уже принято в Росатоме.
Ранее в Росатоме обнародовали имена погибших испытателей.
ИСТОЧНИК KP.RU