Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-11T20:02:03+03:00

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Погибшие при взрыве на военном морском полигоне под Архангельском научные сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам. Такое заявление сделал директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков.

- Они - национальные герои, - заявил Костюков. - Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра, они проводили испытания в самых невероятно тяжелых условиях.

Все погибшие будут представлены к госнаградам. Это решение уже принято в Росатоме.

Ранее в Росатоме обнародовали имена погибших испытателей.

ИСТОЧНИК KP.RU