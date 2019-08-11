2019-08-11T20:02:03+03:00
Происшествия

Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам

По словам сотрудников Российского Федерального ядерного центра, пятеро научных сотрудников - национальные герои
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Причины ЧП выясняет специальная комиссияПричины ЧП выясняет специальная комиссияФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Погибшие при взрыве на военном морском полигоне под Архангельском научные сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам. Такое заявление сделал директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков.

- Они - национальные герои, - заявил Костюков. - Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра, они проводили испытания в самых невероятно тяжелых условиях.

Все погибшие будут представлены к госнаградам. Это решение уже принято в Росатоме.

Ранее в Росатоме обнародовали имена погибших испытателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге на проезжей части загорелась иномарка "Ауди"
«Пассажир получил травму»: В Петербурге столкнулись два троллейбуса
В Петербурге ночью расстреляли мужчину, пришедшего к ресторану быстрого питания
В Петербурге задержали мужчину, который двое суток доказывал, что его бывшая девушка - террорист
Пациента с инфарктом на вертолете доставили из Тихвина в Ленинградскую областную больницу
Западный военный округ начал масштабные учения по защите от радиационной и химической атак
В Петербурге автомеханик в автоцентре зарезал посетителя
«Бегает и радуется одинокий баран»: На улицах Петербурга заметили сбежавшее животное
На Васильевском острове неизвестные ночью сожгли две машины
В Колпино школьницу госпитализировали с тяжелым отравлением метанолом
Представился служителем церкви: В Киришах неизвестный похитил три миллиона рублей в банке
В Петербурге ожидаются ливни и гроза
В Петербурге таксист сбил насмерть гусыню, которая переводила своих гусят через дорогу
Рейс из Петербург в Испанию задержали на 17 часов
В Петербурге тысячи мусульман празднуют Курбан-байрам
«Зенит» победил «Динамо» в матче Премьер-Лиги
Нарисованная «очередь за визами» появилась на стене здания Генконсульства в Петербурге
В заброшенном здании Сенного рынка произошел пожар
Сладкое ДТП:В Петербурге перевернулась «Газель» с арбузами и дынями
Три машины и мотоциклист разбились о бетонные блоки на Ленинском проспекте
По Пулковскому шоссе пробежало стадо баранов