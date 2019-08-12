Гости из Средней Азии украли «Венеру Парнасскую»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-12T13:17:17+03:00

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Больше двух суток удалось простоять скульптуре «Венера Парнасская», созданной уличным художником Loketski, прежде чем ее уничтожили местные варвары. Это, по словам самого творца, обнадеживает, ведь раньше его творения не выдерживали на Парнасе и 24-х часов.

- Простояв на постаменте рекордные 52 часа, в субботу 10 августа, около 13 часов дня скульптура была похищена, - пишет сам автор в «Инстаграме».

Интересно, что «Венера Парнасская» была посвящена системам безопасности, в том числе видеонаблюдения, установленного в городе. Скульптура представляла собой женский гипсовый торс с камерой вместо головы. Loketski таким образом повторил и продолжил идею другого петербургского художника, прикрутившего видеокамеру на место отбитой головы статуи на Доме Кирилловых.

- Красоту спасет STREAM (видеотрансляция - прим.ред.), - подписал свое творение автор.

Впрочем, ни работающая видеокамера, ни другие меры безопасности не спасли «Венеру». По словам местных жителей, вечером к постаменту пришли четверо уроженцев Средней Азии и унесли творение с собой. Далее следы скульптуры потерялись в парнасских лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU