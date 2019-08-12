«Похоже, Фотий в семинарии не учился»: Дьякон Андрей Кураев осудил скандальное крещение малыша в Гатчине

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-12T16:24:31+03:00

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Дьякон Андрей Кураев возмутился действиями священника Фотия, который стал известен после скандального видео крещения в церкви в Гатчине. В беседе «КП»-Петербург священнослужитель пояснил, что игумен «с тараканами в голове» должен был совершенно иначе себя вести, когда увидел, что малыш начал истерить.

- Фотий не принадлежит этой церкви в Гатчине. Он по сути «гастарбайтер» в этом храме, поэтому его авторитет среди местного персонала не велик. Увидев подросшего ребенка ему надо было попросить купель побольше или вообще отказаться от крестин, направив в тот храм, где есть специальная крестильная оборудованная для взрослых и подросших детишек, - пояснил Кураев.

Также он рассказал, что в семинарии специально учат тому, как надо держать малышей при крещении. При этом он выразил мнение, что «похоже, Фотий в семинарии не учился». Увидев, что малыш разнервничался, ему надо было отдать его матери, пока тот не успокоится.

- Это уже тараканы в голове этого батюшки, что он считает, будто правильное крещение проходит только с окунанием головы, а не просто полили водичкой. Поэтому поводу у Русской церкви есть разное мнение. Мы все считаем, что если есть возможность – лучше полное погружение. Если нет – но настаивать на этом не стоит. Тем более в такой странной форме, как это произошло здесь, - отметил дьякон.

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ИСТОЧНИК KP.RU