От рук гатчинского священника, травмировавшего малыша во время крещения, пострадали несколько детей

Священник Фотий, ставший фигурантом скандального крещения годовалого малыша в Мариенбургской церкви, не первый раз замечен за грубым отношением к детям во время обряда. Еще несколько женщин пожаловались на игумена после того, как возмутительное видео с церемонии облетело интернет. Сегодня, 12 августа, все недовольные родители соберутся вместе с Гатчинской епархией, чтобы обсудить этот важный вопрос.

- Мне позвонили две женщины, рассказали, что с их малышами этот же священник тоже плохо обошелся на крещении, - рассказала «КП»-Петербург мама пострадавшего малыша Анастасия. - Сегодня будет встреча с епархией по этому делу. Сколько придет народу, я не знаю. Сказали, что Фотий тоже будет присутствовать.

Напомним, что скандал разразился после того, как видео с крестин в Гатчине попало в сеть. На нем священник очень грубо обращается с малышом, пытаясь насильно окунуть его в купель, пора ребенок плачет и изворачивается. В Петербургской митрополии этот случай назвали вопиющим и заверили, что защищать священнослужителя никто не собирается. Кроме того, Фотия уже на год отстранили от службы.

Жестокое крещение ребенка в Ленобласти.

МНЕНИЕ

Дьякон Андрей Кураев в беседе с «КП»-Петербург высказал мнение, что инцидент в церкви – не совсем дело полиции. Но спускать на «тормозах» ситуацию нельзя. Священнослужитель пояснил, что троекратное окунание действительно принято во всем христианском мире, однако если ситуация не позволяет погружения с головой, то лучше просто полить ее святой водой.

Андрей Кураев считает, что священник допустил ошибки во время крещенияФото: Михаил ФРОЛОВ

- В семинарии специально учат, как держать малыша при крещении. Похоже, Фотий вообще в семинарии не учился. Риск действительно есть: в 70-м году священник утопил полуторамесячного малыша в купели, - отметил дьякон Кураев. - Это уже тараканы в голове этого батюшки, что он считает, будто правильное крещение проходит только с окунанием головы, а не просто полили водичкой. Поэтому поводу у Русской церкви есть разное мнение. Мы все считаем, что если есть возможность – лучше полное погружение. Если нет – но настаивать на этом не стоит. Тем более в такой странной форме, как это произошло здесь.

Кураев считает, во всем вина священника: он был в взвинченном состоянии и нервозность передалась матери и малышу. Вместо того, чтобы пытаться «запихнуть» ребенка в купель, ему следовало отдать его матери и подождать, пока тот успокоится.

- Троекратное окунание во всем хрестианском мире. И как держать малыша в семинарии специально учат. Похоже Фотий вообще в семинарии не учился. Риск действительно есть: в 70-м году священник утопил полуторамесячного малыша в купели.

Одна из ошибок Фотия, пояснил Кураев, в том, что он крестил в чужом храме, а это означает, что он «гастарбайтер в этой церкви», то есть его авторитет среди местного церковного персонала не так велик. Увидев подросшего ребенка ему следовало попросить купель побольше, либо отправить семью в другой храм, где есть специальная крестильная оборудованная для взрослых и подросших детишек. Это помогло бы избежать травм.

- Очень хорошо, что епархия не делает из него героя. Потому что можно было встать в такую позу, дескать: он строго по канонам, страдает за православие. Слава Богу, что ни епархия, ни официальные представители патриархии не стали этого заявлять.

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