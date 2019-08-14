2019-08-14T15:00:33+03:00
Общество

Камеры видеонаблюдения установят на избирательных участках в Петербурге

За процессом голосования проследят более 3,5 тысяч устройств
Лилия КОЗЛОВА
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Камеры видеонаблюдения установят на 90% избирательных участках в ПетербургеКамеры видеонаблюдения установят на 90% избирательных участках в ПетербургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Почти на всех избирательных участках в Санкт-Петербурге в связи с осенними выборами губернатора и муниципальных депутатов установят видеонаблюдение. Камеры будут следить за чистотой процесса голосования почти на 90 % пунктов. Устройств не будет на территории только 99 участках вследствие требований закона и наличия технической возможности.

- Видеонаблюдение будет организовано на 1799 избирательных участках и в помещениях 30 территориальных избирательных комиссий, всего будет работать 3658 камер, - сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представителя горизбиркома.

Всего в Северной столице в день голосования, 8 сентября 2019 года, организуют около двух тысяч избирательных участков. Из них 20 будут расположены в Псковской области, а 72 – на территории Ленинградской области.

Напомним, что накануне в Петербурге прошли первые дебаты среди кандидатов в губернаторы Северной столицы. Участники предвыборной программы обсудили экономику, бюджет и актуальные проблемы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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