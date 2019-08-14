На Невском проспекте опять хотят установить забор

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-14T18:02:51+03:00

По мнению ГИБДД, это должно спасти пешеходов от вылетающих с дороги автомобилей

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Невский проспект - любимое место прогулок для жителей и многочисленных гостей Санкт-Петербурга. Но иногда они становятся жертвами ДТП. Вылетевшие на тротуар автомобили сбивают людей. В ГИБДД видят единственный выход - поставить вдоль проспекта забор, отделяющий проезжую часть от пешеходной, однако эта идея вызывает много вопросов.

- Установка заборов не только изуродует наш прекрасный Невский проспект, но и не поможет в решении проблемы. Если сейчас на пешеходов наезжает автомобиль, то после установки ограждений сначала будет лететь металлический забор, а затем еще и наезжать машина, - заявляет депутат фракции «Справедливая Россия» петербургского ЗакСа Надежда Тихонова.

Наверняка против установки заборов будут и градозащитники, ведь центр Северной столицы находится в писке ЮНЕСКО как мировое архитектурное наследие.

Чтобы уменьшить число ДТП, которых в последнее время произошло действительно много, предлагается снизить скорость в городе и строже следить за нарушением режима.

Справка «КП»:

В 2018 году на Невском проспекте произошло 73 ДТП с пострадавшими (3 погибло, 88 ранены). С 1 января 2019 года по настоящее время случилось уже 42 ДТП, в которых погибли 6 человек, 55 были ранены. В 18 случаях автомобили совершали наезд на пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU