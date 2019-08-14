В ночь на 16 августа разведут Гренадерский мост в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:28 2019-08-14T19:28:20+03:00

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Гренадерский мост, который соединяет Аптекарский остров с Выборгской стороной, разводят в Петербурге редко. Только по предварительной заявке за двое суток – при необходимости прохода судов. Однако в ночь на ближайшую пятницу, 16 августа, переправу через Большую Невку как раз разведут. Об этом предупреждают петербуржцев в пресс-службе «Мостотреста».

Так, в ночь с 15 на 16 августа перебраться по Гренадерскому мосту нельзя будет с 1:30 ночи до 4:30 утра. Все остальные разводные мосты Северной столицы – Володарский, Александра Невского, Большеохтинский, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский – будут придерживаться своего обычного расписания.

Напомним, что 7 августа на ремонт отправился Зеленый мост через реку Мойку – реставрировать его будут до конца мая 2020 года. При этом перекрывать для автомобилистов переправу в центре города полностью не будут, оставляя свободными от работ несколько полос движения.

ИСТОЧНИК KP.RU