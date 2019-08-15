Аэродром в Левашово модернизируют за три года по поручению Путина
Президент Владимир Путин поручил модернизировать военный аэродром в Левашово. Соответствующий документ он подписал вчера, 14 августа. Ответственный за исполнение – Дмитрий Медведев.
По поручению президента, Правительство России должно обеспечит заключение концессионного соглашения с «Газпромом». От государства выступит Министерство обороны, «Газпром» представит авиапредприятие «Газпром авиа». Договор заключат без конкурса.
Реконструкция охватит практически все, что есть на территории аэродрома: здания и сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи.
– Срок исполнения поручения (заключения соглашения. – Прим. ред.) – 1 декабря 2019 года, – поручил Путин. – Завершение работ по реконструкции – не позднее 2022 года.
Минобороны наделят правом распоряжаться земельными участками, на которых базируется аэродром. Часть земель, на которых нет капитальных строений, собираются передать из госсобственности третьим лицам, а деньги направить на реконструкцию объектов Минобороны, которые находятся на территории аэродрома, но в программу реконструкции не войдут.
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ИСТОЧНИК KP.RU