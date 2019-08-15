Бороться с петербургскими сугробами будет финская техника

СЕГОДНЯ 21:16 2019-08-15T21:16:33+03:00

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Первые многофункциональные машины Wille сошли с конвейера нового петербургского завода «Вихури Рус». Финский концерн Wihuri Group запустил свое производство в Петербурге 4 апреля этого года, а уже в ближайшее время дорожники предприятия «Центр» получат одиннадцать тракторов. К началу зимы на службу уборщикам Петербурга поступит 110 новых машин.

Машины Wille уже катаются по Петербургу: первые закупили для города в 1997 году, сейчас на наших улицах работает 130 таких тракторов. Многофункциональные машины способны работать на тротуаре и на проезжей части, могут орудовать ковшом, отвалом-бабочкой, зимней щеткой, летним пылесборником, поливомоечным и пескоразбрасывающим оборудованием. Словом, пригодятся круглый год.

– Всего к предстоящей зиме заключены контракты на закупку 471 коммунальной машины, – отметил во время визита на завод председатель Комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский. – Кроме 110 тракторов Wille, на улицы города дополнительно выйдут сорок новых мультимобилей и 128 тракторов МТЗ-82, которым предстоит убирать тротуары, а также 193 комбинированных дорожных машины для уборки проезжей части. Сделана ставка на машины, которые можно использовать всесезонно.

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ИСТОЧНИК KP.RU