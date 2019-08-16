Мужчина облапал и избил девушку на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-16T14:03:06+03:00

Это уже второе подобное нападение в районе за двое суток

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Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой насильника на Васильевском острове. Уже за полночь 16 августа на 29-летнюю женщину напал неизвестный мужчина, который начал лапать несчастную. Однако ей удалось отбиться и сбежать. Это второй такой случай в районе за двое суток.

- Около 1 часа ночи 29-летяя петербурженка возвращалась домой. Возле дома 9 по Большому проспекту В.О. на нее напал неизвестный мужчина кавказской внешности, 40-45 лет, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Нападавший засунул руки девушки в трусы и стал хватать за интимные места. Когда девушка начала оказывать сопротивление, он мужчина ударил ее по лицу. По рассказам пострадавшей, этот человек был в темной одежде, а за плечами у него был рюкзак.

Напомним, что человек с точно такими же приметами напал накануне в 4 часа утра, 15 августа, на девушку, которая шла через Шкиперский парк к метро «Василеостровская».

ИСТОЧНИК KP.RU