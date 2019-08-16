Труп мужчины, ушедшего на рыбалку, нашли в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-16T16:32:32+03:00

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В прошедший вторник, 13 августа, в полицию Ленинградской области обратилась местная жительница. Она рассказала, что днем на выходных, 10 августа, 39-летний мужчина отправился на рыбалку на реку Тигода, но так и не вернулся. Спустя сутки рыбака нашли, но уже мертвого.

- Волонтеры поискового отряда в среду, 14 августа, на берегу реки Тигода нашли тело человека. Им оказался пропавший рыбак, уроженец республики Молдова, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины лежал под линиями электропередач в 700 метрах от дома №9А в поселке Красная Дача Тосненского района. При первичном осмотре тела, признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было. Сейчас тело мертвого рыбака направили в морг для точной установки причины его смерти.

Напомним, в конце июля жители Петербурга выловили разложившийся труп мужчины из Невы на Петроградке.

ИСТОЧНИК KP.RU