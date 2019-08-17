На выходных в Петербурге начнется ремонт трех улиц

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-17T10:28:27+03:00

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С этих выходных, 17 и 18 августа, в Северной столице приступают к ремонту дорожного покрытия на Тихорецком проспекте, Графском переулке, а также Еленинской улице в Ломоносове. Движение транспорта в районе работ будет ограничено. Об этом предупреждает петербуржцев Государственно административно-техническая инспекция.

Так, с субботы, 17 августа, дорожники выйдут на Тихорецкий проспект. По нему трудно будет проехать на участке от Северного до Светлановского проспектов. Ограничения продлятся до 10 сентября. В том числе и на перекрестках, а также по боковому проезду от улицы Веденеева до Академика Байкова.

Ремонт ждет и Графский переулок в центре Петербурга. С 17 по 24 августа и с 27 августа по 3 сентября будет по нему перекрыто движение от набережной реки Фонтанки до Владимирского проспекта. В том числе на перекрестках с набережной Фонтанки, улицей Рубинштейна и Владимирским проспектом.

В воскресенье,18 августа, обновлять дорожное покрытие начнут на Еленинской улице в Ломоносове. Проезд по ней будет ограничен до 26 августа, а затем с 1 по 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU