Больше тысячи нелегальных мигрантов отправили на родину из Петербурга

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-17T11:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За лето из Северной столицы по решению суда уехали домой почти 500 нелегальных мигрантов. Всего за 2019 год – 1075 человек. Все они нарушили режим пребывания в России. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Как выяснилось, больше всего в Петербурге нелегалов из Узбекистана – 60 процентов. А также «отличились» приезжие из Таджикистана - их 20 процентов.

- Также сроки пребывания в России нарушают граждане Ближнего зарубежья, Индии, Нигерии, Камеруна, Египта, Алжира и других стран, - отметили в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Всех выдворенных привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда или режима пребывания в России.

- Почти в ежедневном режиме до пограничного контроля аэропорта «Пулково» судебные приставы препровождают нелегальных мигрантов. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации, - добавили в УФССП по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU