Витебский вокзал вошел в Топ-10 лучших мест для фотосессий в России

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-17T14:05:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Всемирного дня фотографии, который отмечается 19 августа, сервис Tvil.ru узнал у пользователей соцсетей, где получаются лучшие кадры в отпуске. Путешествующие по России отметили достопримечательности Крыма и Краснодарского края, Карелии, Казани, Москвы и Северной столицы. По мнению участников опроса, прекрасные кадры в Петербурге получаются на одном из самых старейших и красивейших вокзалов – Витебском. Он оказался на 8 месте в списке.

Первое место заслужил Массандровский дворец в Ялте, второе – древний Херсонес в Севастополе. Третье и четвертое – Мраморный каньон Рускеала в Карелии и мечеть Кул-Шариф в Казани.

Кстати, 7 августа Витебский вокзал отметил свое 115-летие. В 1904 году было построено здание вокзала, которое мы видим и сегодня. Однако сам вокзал был открыт еще раньше – в 1837 году – при запуске первой в Российском империи железной дороги. Она связала Петербург и Царское Село.

ИСТОЧНИК KP.RU