2019-08-17T12:46:47+03:00
Общество

После 16-часовой задержки рейса туристы из Антальи вернулись в Петербург

Своего вылета в Северную столицу ждали около 400 человек
Евгения МОСКВИНА
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После 16 часов ожидания туристы из Антальи прилетели в Петербург.После 16 часов ожидания туристы из Антальи прилетели в Петербург.Фото: Александр ГЛУЗ
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Долгим и мучительным ожиданием своего вылета из Турции закончился отпуск для 400 российских туристов. В пятницу, 16 августа, с раннего утра и почти до 22 часов вечера они провели в аэропорту Антальи. Их рейс №4-1834 авиакомпании «Северный ветер» должен был прибыть в Петербург по расписанию в 10:50. Однако вылет состоялся лишь в 21:55. И судя по данным онлайн-табло аэропорта Пулково, только в 1:21 ночи в субботу, 17 августа, уставшие туристы вернулись на Боинге 777-200 в Северную столицу.

Домой российские туристы прилетели с опозданием почти в 13 часов. А в самом аэропорту в ожидании рейса провели почти 16 часов. Однако задержки чартерных рейсов случаются нередко. Нерегулярные рейсы, которые везут туристов на курорты по довольно низким ценам, имеют право в течение суток менять время вылета. О чем приобретающего турпакет должны предупредить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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