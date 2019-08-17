2019-08-17T13:32:53+03:00
Происшествия

В Ленобласти ищут вандалов, повредивших стенды с фотографиями ветеранов войны

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Евгения МОСКВИНА
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В Приморске вандалы повредили стенды с фотографиями ветеранов.В Приморске вандалы повредили стенды с фотографиями ветеранов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жители Приморска в Выборгском районе Ленинградский области возмущены вопиющим случаем в своем городке. В первой половине августа неизвестный повредил два стенда, установленные в Парке Победы на набережной Лебедева. Но это были не просто украшения – на них были размещены фотографии участников Великой Отечественной войны. О случае вандализма в полицию пожаловалась 54-летняя местная жительница. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина написала заявление в пятницу, 16 августа. И уточнила, что стенды с фотографими ветеранов пострадали от неизвестного злоумышленника в период с 1 по 12 августа. Полиция на сообщение тут же отреагировала и уже взялась разбираться в этой истории.

- По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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